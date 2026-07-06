Москвичей предупредили о ежедневных осадках

Синоптик Ильин: В ближайшую неделю осадки в Москве будут ежедневными

В ближайшую неделю погода в Москве будет умеренно теплой с ежедневными осадками. Об этом предупредил жителей столицы синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин, его слова передает «Москва 24».

«По предварительным расчетам, за неделю может выпасть около 80 процентов месячной нормы осадков — это вполне характерно для летнего периода и не является аномалией», — подчеркнул метеоролог.

Ильин уточнил, что дожди будут кратковременными и локальными. Наибольшая вероятность гроз есть в понедельник и вторник, 6 и 7 июля. Температура воздуха в начале недели будет достигать плюс 19-23 градусов Цельсия, а в среду и четверг — плюс 22 градусов.

В пятницу, 10 июля, в столице потеплеет — воздух прогреется до плюс 23-28 градусов. А в выходные может прийти 30-градусная жара, заключил синоптик.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил москвичей о затяжных или «огуречных» дождях.