Москвичей предупредили об огуречных дождях

Синоптик Тишковец: В ближайшую неделю Москву накроют огуречные дожди

В ближайшую неделю москвичи столкнутся с затяжными («огуречными») дождями. Об этом жителей столицу предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, его слова приводит РИА Новости.

С 6 по 12 июля, уточнил синоптик, в столице может выпасть до 67 миллиметров осадков. Это 80 процентов месячной нормы, констатировал Тишковец.

Осадки, добавил он, с небольшими перерывами (в основном в ночное время суток) продолжатся всю предстоящую неделю. Сильные дожди будут сопровождаться прохладой, которая в целом полезна для урожая, но некомфортна для человека.

По ночам в столице температура воздуха будет опускаться до 9-14 градусов тепла. В дневное время суток столбики термометров поднимутся до 18-23 градусов, заключил Тишковец.

Ожидать потепления в столице, отмечал ранее синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин, стоит к пятнице, 10 июля. В этот день, пояснил он, в Москве будет относительно солнечно, а воздух прогреется до +26 градусов. Однако в целом значительная часть июля в столице окажется дождливой, резюмировал Ильин.

