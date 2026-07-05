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12:31, 5 июля 2026Экономика

Москвичей предупредили об огуречных дождях

Синоптик Тишковец: В ближайшую неделю Москву накроют огуречные дожди
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В ближайшую неделю москвичи столкнутся с затяжными («огуречными») дождями. Об этом жителей столицу предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, его слова приводит РИА Новости.

С 6 по 12 июля, уточнил синоптик, в столице может выпасть до 67 миллиметров осадков. Это 80 процентов месячной нормы, констатировал Тишковец.

Осадки, добавил он, с небольшими перерывами (в основном в ночное время суток) продолжатся всю предстоящую неделю. Сильные дожди будут сопровождаться прохладой, которая в целом полезна для урожая, но некомфортна для человека.

По ночам в столице температура воздуха будет опускаться до 9-14 градусов тепла. В дневное время суток столбики термометров поднимутся до 18-23 градусов, заключил Тишковец.

Ожидать потепления в столице, отмечал ранее синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин, стоит к пятнице, 10 июля. В этот день, пояснил он, в Москве будет относительно солнечно, а воздух прогреется до +26 градусов. Однако в целом значительная часть июля в столице окажется дождливой, резюмировал Ильин.

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