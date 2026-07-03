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18:25, 3 июля 2026Экономика

Москвичам дали прогноз погоды на июль

Синоптик Ильин: Июль в Москве будет теплым, но дождливым
Виктория Клабукова

Фото: Александр Щербак / ТАСС

Июль подарит москвичам теплую погоду, но также принесет немало дождей. Своим прогнозом в эфире Национальной службы новостей поделился синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

По оценкам метеоролога, первая декада июля выдастся дождливой: с осадков начнется следующая неделя, но к четвергу, 9-му числу, распогодится, уверен Ильин. Температура в эти дни будет держаться в пределах 22-27 градусов, возможны одновременно и редкие всплески 30-градусной жары, и похолодание до 18 градусов. В понедельник и вторник, 6-7 июля, воздух прогреется всего до плюс 19-24 градусов, со среды показатели начнут понемногу расти, и к четвергу тепло вернется в столичный регион.

Ливни пройдут только в понедельник и среду, кратковременные дожди сохранятся и с приходом тепла, предупреждает Ильин. В ночные часы в первую половину недели столбик термометров будут держаться на уровне плюс 9-14 градусов, а позже поднимутся до плюс 14-19.

При этом, по прогнозам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, в июле будет наблюдаться дефицит осадков в 20-40 процентов, благодаря чему летнее тепло не будет сопровождаться духотой и испариной. Самый теплый период придется на дни с 17 по 25 июля, а начало и конец месяца, наоборот, окажутся довольно прохладными.

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