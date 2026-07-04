Москвичам назвали срок возвращения солнечной погоды

Синоптик Ильин: Со среды в Москве начнет теплеть

На следующей рабочей неделе в Москве ожидается облачная погода с дождями и грозами, сообщил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин. Срок возвращения солнечной погоды он назвал RT.

По словам эксперта, в понедельник и вторник в столице пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы и порывы ветра до 15 метров в секунду. Температура ночью составит около +13-16 градусов, днем — +19-23 градуса.

Со среды в городе начнет теплеть. В среду воздух прогреется до +22-27 градусов, в четверг — до +23-28, при этом сохранятся дожди. В пятницу синоптик прогнозирует больше солнца и температуру до +26 градусов.

Ранее Ильин пообещал, что весь июль в столице будет дождливым. При этом, согласно прогнозам, температура воздуха не будет опускаться ниже 22 градусов.