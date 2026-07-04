Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:56, 4 июля 2026Экономика

Москвичам назвали срок возвращения солнечной погоды

Синоптик Ильин: Со среды в Москве начнет теплеть
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Арина Антонова / РИА Новости

На следующей рабочей неделе в Москве ожидается облачная погода с дождями и грозами, сообщил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин. Срок возвращения солнечной погоды он назвал RT.

По словам эксперта, в понедельник и вторник в столице пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы и порывы ветра до 15 метров в секунду. Температура ночью составит около +13-16 градусов, днем — +19-23 градуса.

Со среды в городе начнет теплеть. В среду воздух прогреется до +22-27 градусов, в четверг — до +23-28, при этом сохранятся дожди. В пятницу синоптик прогнозирует больше солнца и температуру до +26 градусов.

Ранее Ильин пообещал, что весь июль в столице будет дождливым. При этом, согласно прогнозам, температура воздуха не будет опускаться ниже 22 градусов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Министр обороны поздравил личный состав с освобождением Константиновки

    Матч 1/8 финала ЧМ-2026 пройдет в сорокаградусную жару

    Летящий из Стамбула в Минеральные Воды Sukhoi Superjet подал сигнал бедствия

    Россиянка побывала в Мексике и узнала про «зубную мафию»

    Министр просвещения сделал заявление об особом статусе педагогов

    Российский боец рассказал о своем участии в защите Донбасса

    Раскрыто возможное место похорон актрисы Жемчужной

    Золотой Трамп появился среди отцов-основателей США

    Захарова заявила о готовности России добить «неонацистскую гадину»

    В России начали расти цены на ОСАГО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok