Россиянин расстрелял скорую из-за спешки

В Петербурге мужчина расстрелял скорую из-за спешки к ребенку

В Санкт-Петербурге произошел конфликт между водителем черного Chevrolet Lacetti и бригадой скорой помощи. Об этом пишет РЕН ТВ.

По данным очевидцев, мужчина не смог разъехаться с машиной медиков, после чего выскочил из автомобиля с криками, что спешит к ребенку-инвалиду. Он попытался силой попасть в автомобиль и повредил припаркованное рядом транспортное средство.

Вернувшись в свою машину, водитель достал, предположительно, травматический пистолет и дважды выстрелил в сторону кареты скорой помощи.

В результате стрелка задержали. Пистолет у него изъяли. При этом мужчина отрицает свою вину.

Ранее стрельба произошла в военном общежитии Минобороны на Рублевском шоссе.