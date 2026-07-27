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Силовые структуры
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08:36, 27 июля 2026 (обновлено: 08:38, 27 июля 2026)Силовые структуры

Россиянин расстрелял скорую из-за спешки

В Петербурге мужчина расстрелял скорую из-за спешки к ребенку
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Санкт-Петербурге произошел конфликт между водителем черного Chevrolet Lacetti и бригадой скорой помощи. Об этом пишет РЕН ТВ.

По данным очевидцев, мужчина не смог разъехаться с машиной медиков, после чего выскочил из автомобиля с криками, что спешит к ребенку-инвалиду. Он попытался силой попасть в автомобиль и повредил припаркованное рядом транспортное средство.

Вернувшись в свою машину, водитель достал, предположительно, травматический пистолет и дважды выстрелил в сторону кареты скорой помощи.

В результате стрелка задержали. Пистолет у него изъяли. При этом мужчина отрицает свою вину.

Ранее стрельба произошла в военном общежитии Минобороны на Рублевском шоссе.

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