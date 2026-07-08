Вероятность «редкого суперциклона» в Москве оценили

Синоптик Позднякова: Экстремальных ливней в Москве не ожидается

Москвичам навряд ли грозит застать «редкий суперциклон». Вероятность такого события в разговоре с «Известиями» оценила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

По прогнозам синоптика, обещанных экстремальных ливней на этих выходных в столице не предвидится. «Суперциклон», о котором пишут СМИ, возникает в результате эффекта Фудзивары — явления, при котором два мощных тропических образования сближаются и объединяются. Подобных слияний, по словам Поздняковой, вблизи столичного региона сейчас нет.

На выходных, 11-12 июля, дожди, длящиеся в Москве с начала недели, действительно могут стать интенсивнее, но в категорию «сильных» не перейдут, уверяет метеоролог. Под ливнем специалисты подразумевают погодные условия, при которых за 12 часов выпадает больше 15 миллиметров осадков.

Как полагает Позднякова, погода пойдет на лад с середины следующей недели. Атмосферный вихрь начнет ослабевать, а давление устремится вверх. Под воздействием повышенного атмосферного давления погода обретет стабильный характер в период с 14 по 23 июля, благодаря чему дожди станут кратковременными и слабыми.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что на Москву надвигается мегациклон, который получил имя «Гайдар». В публикации уточнялось, что «Гайдар» должен был сформироваться после слияния циклонов «Бернадетт» и «Каспиец».