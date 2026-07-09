В Московском регионе ввели желтый уровень опасности

Росгидрометцентр: В Москве и регионе введен желтый уровень опасности из-за грозы

В Москве и Подмосковье объявлен желтый уровень погодной опасности. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Желтый уровень опасности введен в Московском регионе в связи с прогнозами гроз и усиления ветра до 15 метров в секунду. Предупреждение будет действовать в течение суток, до полуночи.

Днем столбики термометров поднимутся до плюс 22 градусов в Москве и плюс 24 по области. На востоке региона температура может подняться и до отметки плюс 29. В ночные часы воздух остынет до 15-17 градусов тепла в столице и 13-18 градусов тепла в Подмосковье.

Характер погоды в пятницу, 9 июля, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец назвал неустойчивым. Небо будет в основном затянуто облаками, прояснения будут редкими, ожидаются кратковременные дожди.

Обещанный Telegram-каналом Mash «мегациклон» синоптики не подтверждают. По словам главного специалиста столичного метеобюро Татьяны Поздняковой, экстремальных ливней на этих выходных в столице не предвидится. Дожди действительно могут стать интенсивнее, но в категорию «сильных» не перейдут.