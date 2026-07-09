Москвичам рассказали о погоде 9 июля

Синоптик Тишковец: 9 июля погода в Москве будет неустойчивой

В четверг, 9 июля, погода в Москве будет неустойчивой. Своим прогнозом с агентством РИА Новости поделился ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По словам синоптика, в четверг в Москве и Подмосковье погода будет облачной с редкими прояснениями. Воздух прогреется до плюс 18-21 градуса, ожидаются кратковременные дожди. Ветер будет юго-западным скоростью четыре-девять метров в секунду с порывами. Атмосферное давление перейдет к росту и поднимется до 746 миллиметров ртутного столба.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что на Москву надвигается редкий по масштабу мегациклон «Гайдар». Такие прогнозы не подтверждают синоптики. По словам главного специалиста столичного метеобюро Татьяны Поздняковой, экстремальных ливней на этих выходных в столице не предвидится. Дожди действительно могут стать интенсивнее, но в категорию «сильных» не перейдут. Погода в Москве, как отмечается, стабилизируется в период с 14 по 23 июля.