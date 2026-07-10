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20:21, 10 июля 2026Ценности

Дочь Оззи Осборна показала фигуру в купальнике на фоне слухов об анорексии

Дочь рокера Оззи Осборна Келли опубликовала фото в купальнике на фоне слухов об анорексии
Мария Винар

Фото: @kellyosbourne

Дочь британского рок-музыканта Оззи Осборна актриса и певица Келли Осборн показала фигуру в откровенном виде на фоне слухов об анорексии. Фото опубликовано на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

41-летнюю наследницу рокера запечатлели на яхте. Она позировала перед камерой в белом слитном купальнике и соломенной шляпе с широкими полями. При этом в качестве аксессуаров знаменитость выбрала солнцезащитные очки в массивной оправе и длинную с цель с подвеской в виде креста.

В ноябре прошлого года Келли Осборн впервые вышла на публику после прощания с отцом и напугала общественность. Тогда она вместе с матерью Шэрон Осборн посетила светский вечер в Лондоне. Пользователи сети обратили внимание на ее нездоровую худобу.

Позже Осборн обратилась к хейтерам и заявила, что изменения в фигуре связаны с потерей отца. «Моего отца только что не стало, и я делаю все, что в моих силах, и единственное, ради чего я сейчас живу, — это моя семья. Чтобы отвлечься от этого, я решила делиться с вами своей жизнью. Так что люди, которые меня все время обсуждают, оставьте меня в покое», — заявила знаменитость.

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