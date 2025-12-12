Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
15:28, 12 декабря 2025Ценности

Дочь Оззи Осборна ответила хейтерам на критику ее чрезмерной худобы

Дочь рокера Оззи Осборна Келли заявила, что ее худоба связана с потерей отца
Мария Винар

Фото: Max Cisotti / Dave Benett / Getty Images for Rebecca Vallance

Дочь британского рок-музыканта Оззи Осборна, актриса и певица Келли Осборн ответила хейтерам на критику ее чрезмерной худобы. Своими мыслями на данную тему она поделилась в шоу Piers Morgan Uncensored.

41-летняя наследница рокера обратила внимание на комментарии людей в соцсетях, которые призывают ее отказаться от приема препаратов для похудения и указывают ей на нездоровый внешний вид. В связи с этим Осборн объяснила, что изменения в ее фигуре связаны с потерей отца.

«Моего отца только что не стало, и я делаю все, что в моих силах, и единственное, ради чего я сейчас живу, — это моя семья. Чтобы отвлечься от этого, я решила делиться с вами своей жизнью. Так что люди, которые меня все время обсуждают, оставьте меня в покое», — заявила знаменитость.

В ноябре Келли Осборн впервые вышла на публику после прощания с отцом и напугала общественность. Тогда она вместе с матерью Шэрон Осборн посетила светский вечер в Лондоне. Дочь лидера группы Black Sabbath предстала перед камерами в лакированном облегающем платье, которое было украшено стразами.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский приехал на одно из самых тяжелых для ВСУ направлений

    Раскрыт способ заработать из ничего

    Ермака и Джонсона обвинили в ограблении ООН на 50 миллионов долларов

    Кейт Миддлтон признали самой модной знаменитостью 2025 года

    Депутат пригрозил массовыми пробками из-за отдельных полос для самокатов

    Охранник аэропорта на машине выехал на рулевую дорожку к самолетам и попал в больницу

    Оценено влияние «схемы Долиной» на рынок жилья

    Россияне назвали похищение и избиение людей битой лечением от наркотиков

    В российском городе квартиры в доме затопило из-за капремонта

    Китайскому бизнесу придется получать разрешение на вывоз стали из страны

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok