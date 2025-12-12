Дочь Оззи Осборна ответила хейтерам на критику ее чрезмерной худобы

Дочь рокера Оззи Осборна Келли заявила, что ее худоба связана с потерей отца

Дочь британского рок-музыканта Оззи Осборна, актриса и певица Келли Осборн ответила хейтерам на критику ее чрезмерной худобы. Своими мыслями на данную тему она поделилась в шоу Piers Morgan Uncensored.

41-летняя наследница рокера обратила внимание на комментарии людей в соцсетях, которые призывают ее отказаться от приема препаратов для похудения и указывают ей на нездоровый внешний вид. В связи с этим Осборн объяснила, что изменения в ее фигуре связаны с потерей отца.

«Моего отца только что не стало, и я делаю все, что в моих силах, и единственное, ради чего я сейчас живу, — это моя семья. Чтобы отвлечься от этого, я решила делиться с вами своей жизнью. Так что люди, которые меня все время обсуждают, оставьте меня в покое», — заявила знаменитость.

В ноябре Келли Осборн впервые вышла на публику после прощания с отцом и напугала общественность. Тогда она вместе с матерью Шэрон Осборн посетила светский вечер в Лондоне. Дочь лидера группы Black Sabbath предстала перед камерами в лакированном облегающем платье, которое было украшено стразами.