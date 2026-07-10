Стал известен лучший футболист сезона в РПЛ

Лучшим футболистом сезона в РПЛ признан форвард «Краснодара» Джон Кордоба

Стал известен лучший футболист сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом сообщает ТАСС.

Победитель определялся голосованием главных тренеров и капитанов клубов, журналистов, представителей лиги с партнерами и болельщиков. Кордоба обошел восемь номинантов: Эдуарда Сперцяна и Станислава Агкацева («Краснодар»), Матвея Кисляка и Данила Кругового (ЦСКА), Эсекьеля Барко («Спартак»), Алексея Батракова («Локомотив»), Максима Глушенкова («Зенит») и Мингияна Бевеева («Балтика»). Лучшим тренером сезона стал наставник «Зенита» Сергей Семак.

33-летний Кордоба, который в конце мая стал лучшим игроком РПЛ по версии футболистов, в прошедшем сезоне провел 41 матч, забил 22 гола и сделал 10 результативных передач.

Ранее Кордоба получил разрыв приводящей мышцы бедра в матче сборной Колумбии против Ганы на групповом этапе чемпионата мира — 2026 и выбыл до конца турнира. Главный скаут «Краснодара» Максим Бузникин сообщил «Матч ТВ», что форвард пропустит около месяца.