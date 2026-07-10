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20:21, 10 июля 2026Интернет и СМИ

65-летняя юмористка объявила о романе с бойфрендом на 43 года младше

Юмористка из США Гриффин объявила о романе с бойфрендом, который младше ее на 43 года
Маргарита Щигарева

Фото: Frazer Harrison / Getty Images

65-летняя юмористка и актриса из США Кэти Гриффин объявила о романе с бойфрендом, который младше ее на 43 года. Публикация, которую артистка разместила в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) вызвала споры.

Гриффин выложила фото, на котором они с молодым человеком стоят у машины. «Ему 22 [года]. Вперед, интернет», — написала юмористка.

Заявление актрисы вызвало смешанную реакцию. «Я люблю тебя, но что за чертовщина?», «Давайте не будем это нормализовывать», «Это твой бойфренд или же внук?», «Это плохо кончится», «Если бы это был 65-летний мужчина с 22-летней женщиной, комментарии были бы совсем другими», — раскритиковали артистку некоторые комментаторы. В то же время другие пользователи поддержали ее и пожелали удачи в новом романе.

Как отмечает The Sun, в 2023 году Гриффин развелась со своим мужем, который младше ее на 18 лет. Кроме того, в 2026 году она заявляла о непродолжительном романе с 23-летним мужчиной.

Ранее сообщалось, что известный российский телеведущий Дмитрий Дибров, чья бывшая жена Полина моложе его на 30 лет, объяснил интерес взрослых мужчин к молодым женщинам. Он заявил, что мужчины испытывают отцовские чувства в таких отношениях.

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