Нефть подешевела после слов Трампа о возобновлении переговоров с Ираном

Brent подешевела до $75,8 после слов Трампа о возобновлении переговоров с Ираном

В ходе торгов в пятницу, 10 июля, биржевая стоимость эталонной североморской марки нефти Brent упала ниже 76 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные Investing.

На минимуме сырьевые котировки падали до 75,31 доллара за баррель. К 20:35 по московскому времени Brent подорожала до 75,8 доллара. Несмотря на это, снижение к уровню закрытия предыдущей торговой сессии к тому моменту составило 0,66 процента.

Эксперты связывают подобную динамику с заявлением президента США Дональда Трампа о возобновлении переговоров с Ираном по поводу мирной сделки. Глава Белого дома отметил, что инициатором выступил Тегеран. В то же время он еще раз напомнил, что заключенное в начале второй половины июня перемирие больше не действует.

Сигналы о возобновлении переговоров США и Ирана могут снизить градус напряженности на Ближнем Востоке после недавних атак Тегерана на иностранные суда, следовавшие через Ормузский пролив. Перспективы постепенной нормализации ситуации в регионе в итоге подтолкнули сырьевые котировки вниз. В случае полноценного восстановления судоходства в акватории ключевой логистической артерии, спрогнозировали аналитики Citi, мировые цены на нефть смогут вернуться к 70 долларам за баррель в октябре-декабре.