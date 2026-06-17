Прогноз мировых цен на нефть резко понизили

Аналитики Citi понизили прогноз средней цены Brent в июле-сентябре до $75 за баррель

Аналитики финансовой группы Citi резко понизили свой прогноз средней стоимости эталонной североморской марки нефти Brent в третьем квартале 2026 года. Об этом сообщает «Интерфакс».

Обновленная оценка на июль-сентябрь составляет 75 долларов за баррель против прежних 110 долларов. Также эксперты понизили прогноз средней стоимости Brent в четвертом квартале до 70 долларов. Предыдущий подразумевал показатель на уровне 90 долларов за баррель.

Кроме того, эксперты заметно снизили прогноз средней цены эталонной североморской марки сырья на следующий год. Если раньше ожидалось, что котировки в этот период составят 80 долларов за баррель, то теперь — 65 долларов.

Главной причиной резкого изменения ожиданий эксперты назвали предварительную договоренность США и Ирана по мирной сделке на Ближнем Востоке. Соглашение подразумевает скорое открытие Ормузского пролива без необходимости уплаты пошлин за безопасный проход иностранных судов.

Это приведет к притоку дополнительных партий регионального сырья на глобальный энергорынок, что поспособствует постепенной стабилизации сырьевых котировок. Так, главный рыночный стратег JPMorgan Asset Management Карен Уорд спрогнозировала, что Brent подешевеет до 70 долларов за баррель в ближайшие несколько недель.