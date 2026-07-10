Россиянам раскрыли повышающие риск заболеваний сердца привычные продукты

Кардиолог Чайковская: Кетчуп и майонез повышают риск развития заболеваний сердца

Некоторые привычные продукты повышают риск развития заболеваний сердца, предупредила кардиолог Мария Чайковская. Вредную для здоровья этого органа еду она раскрыла россиянам в своем Telegram-канале.

По словам Чайковской, согласно исследованиям ученых, чрезмерное употребление продуктов, в составе которых содержатся неантиоксидантные консерванты, повышает риск развития гипертонии на 29 процентов, а вероятность возникновения сердечно-сосудистых заболеваний в целом — на 16 процентов.

Так, в составе необходимо искать такие вещества, как сорбаты, бензоаты, сульфиты, нитриты, нитраты, ацетаты и пропионаты, продолжила специалистка. Они зачастую используются в маринадах, соленьях, овощных закусках, различных соусах, кетчупе, майонезе, слабосоленой и маринованной рыбе, мясных деликатесах, ветчине, беконе, колбасах, сухофруктах, винах и напитках длительного хранения, уточнила доктор.

Ранее кардиолог Андрей Пронин заявил, что защитить сосуды можно и без использования лекарств. С этой целью он посоветовал придерживаться средиземноморского типа питания.