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Забота о себе
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20:30, 10 июля 2026Забота о себе

Россиянам раскрыли повышающие риск заболеваний сердца привычные продукты

Кардиолог Чайковская: Кетчуп и майонез повышают риск развития заболеваний сердца
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Towfiqu barbhuiya / Unsplash

Некоторые привычные продукты повышают риск развития заболеваний сердца, предупредила кардиолог Мария Чайковская. Вредную для здоровья этого органа еду она раскрыла россиянам в своем Telegram-канале.

По словам Чайковской, согласно исследованиям ученых, чрезмерное употребление продуктов, в составе которых содержатся неантиоксидантные консерванты, повышает риск развития гипертонии на 29 процентов, а вероятность возникновения сердечно-сосудистых заболеваний в целом — на 16 процентов.

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Так, в составе необходимо искать такие вещества, как сорбаты, бензоаты, сульфиты, нитриты, нитраты, ацетаты и пропионаты, продолжила специалистка. Они зачастую используются в маринадах, соленьях, овощных закусках, различных соусах, кетчупе, майонезе, слабосоленой и маринованной рыбе, мясных деликатесах, ветчине, беконе, колбасах, сухофруктах, винах и напитках длительного хранения, уточнила доктор.

Ранее кардиолог Андрей Пронин заявил, что защитить сосуды можно и без использования лекарств. С этой целью он посоветовал придерживаться средиземноморского типа питания.

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