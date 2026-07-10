Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:20, 10 июля 2026Силовые структуры

Украинский военный ответил за обстрел мирных граждан

В ДНР осудили украинского военного за обстрел мирных граждан
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

В ДНР осудили украинского военного за обстрел мирных граждан. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

Он признан виновным по статьям 356 («Жестокое обращение с гражданским населением») и 30, 105 («Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом, организованной группой, по мотивам политической и идеологической ненависти») УК РФ.

Как установил суд, в 2015 году Владимир Лямин с сослуживцами дислоцировались в селе Широкое ДНР. С целью насильственного удержания власти на подконтрольной киевскому режиму территории Мариуполя и прилегающих к нему населенных пунктов и сохранению боевых позиций он выполнял преступные приказы вышестоящего руководства.

В период с апреля по июнь 2015 года Лямин совместно с артиллерийской батареей обстреливали осколочно-фугасными и зажигательными снарядами мирных жителей, жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры. В результате один местный житель получил ранение, были повреждены жилые и хозяйственные постройки.

Суд приговорил его к 21 году колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что военные ВСУ ответили за смерть 13 пленных россиян.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    В России снова арестовали скандального военблогера Тринадцатого. Его задерживали несколько раз, и теперь обвиняют в экстремизме
    Повышенную потливость назвали признаком нескольких опасных болезней
    По делу «кошелька» Зеленского предъявили новые обвинения
    Тунцов размером с человека поймали у берегов Сахалина
    В России высказались о стабилизации ситуации с топливом
    Номинант «Грэмми» решил провести отпуск в России
    В России отреагировали на слова Сырского о расширении буферной зоны
    SpaceX запустит 100000 спутников Starlink нового поколения
    Тихановская обратилась с просьбой к США по поводу Лукашенко
    Названы скрытые способы продлить жизнь смартфону
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok