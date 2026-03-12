Военные ВСУ ответили за смерть 13 пленных россиян

Суд отправил на пожизненное шесть военных ВСУ за убийство 13 пленных из ВС РФ

Мосгорсуд вынес заочный приговор в отношении шести военных Вооруженных сил Украины (ВСУ), виновных в расправе над 13 пленными российскими солдатами в Харьковской области в 2022 году. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.

Сергей Величко, Константин Немичев, Виталий Посохов, Артем Субачев, а также Андрей и Сергей Янголенко получили пожизненные сроки. Первые семь лет они проведут в тюрьме, а оставшийся срок – в колонии особого режима. В настоящее время все шестеро заочно арестованы и находятся в розыске.

Как установил суд, в период с марта по май 2022 года осужденные издевались над 19 военными Вооруженных сил (ВС) России, которые оказались у них в плену. Издевательства происходили на территории Малороганского молочного завода в селе Малая Рогань, пережить их смогли только шестеро человек.

В отношении Величко, Немичева, Посохова, Субачева и Янголенко расследовались уголовные дела по статьям 317 («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа») и 356 («Жестокое обращение с военнопленными и применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором России») УК РФ.