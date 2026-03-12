Реклама

Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:29, 12 марта 2026Силовые структуры

Военные ВСУ ответили за смерть 13 пленных россиян

Суд отправил на пожизненное шесть военных ВСУ за убийство 13 пленных из ВС РФ
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

Мосгорсуд вынес заочный приговор в отношении шести военных Вооруженных сил Украины (ВСУ), виновных в расправе над 13 пленными российскими солдатами в Харьковской области в 2022 году. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.

Сергей Величко, Константин Немичев, Виталий Посохов, Артем Субачев, а также Андрей и Сергей Янголенко получили пожизненные сроки. Первые семь лет они проведут в тюрьме, а оставшийся срок – в колонии особого режима. В настоящее время все шестеро заочно арестованы и находятся в розыске.

Как установил суд, в период с марта по май 2022 года осужденные издевались над 19 военными Вооруженных сил (ВС) России, которые оказались у них в плену. Издевательства происходили на территории Малороганского молочного завода в селе Малая Рогань, пережить их смогли только шестеро человек.

В отношении Величко, Немичева, Посохова, Субачева и Янголенко расследовались уголовные дела по статьям 317 («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа») и 356 («Жестокое обращение с военнопленными и применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором России») УК РФ.

