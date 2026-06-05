Турист попытался обокрасть тайца, стучался в чужое жилье и был задержан в стране Азии

Буйный турист был задержан после четырех эпизодов нарушения порядка в Таиланде

Турист из Великобритании попытался обокрасть тайца, стучался в чужое жилье и был задержан в Таиланде. Об этом пишет издание The Phuket News.

Уточняется, что буйный турист был взят под стражу после четырех эпизодов нарушения порядка в стране Азии. Так, 1 июня Хамиш Локхарт Бими Браун проник на территорию частного дома и попытался украсть шлем и дождевик у местного жителя. Тогда он отделался лишь предупреждением.

До этого Браун вынес еду и воду из магазина, не пробив их на кассе. Тогда это не привело ни к каким последствиям, так как другой человек заплатил за товары, и персонал не выразил желания подавать заявление. «Официальные лица затем обнаружили мужчину в переулке неподалеку, после получения сообщения о том, что он стучал в двери к жителям. Ему снова вынесли предупреждение и сопроводили к месту проживания», — говорится в материале.

Задержанием закончился только четвертый эпизод, произошедший 2 июня. В тот день мужчина не контролировал себя и находился, предположительно, в состоянии алкогольного опьянения или под воздействием наркотиков. Он также пытался сбежать от полиции и препятствовал досмотру. Полицейские испугались за безопасность людей, поэтому в конце концов задержали дебошира.

Ранее проснувшийся на дороге в Таиланде турист впал в буйство и начал преследовать людей. Прибывшие на место происшествия полицейские отвезли пьяного мужчину в участок, где он начал угрожать офицерам расправой