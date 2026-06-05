Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
15:12, 5 июня 2026Путешествия

Турист попытался обокрасть тайца, стучался в чужое жилье и был задержан в стране Азии

Буйный турист был задержан после четырех эпизодов нарушения порядка в Таиланде
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: ISEN STOCKER / Shutterstock / Fotodom

Турист из Великобритании попытался обокрасть тайца, стучался в чужое жилье и был задержан в Таиланде. Об этом пишет издание The Phuket News.

Уточняется, что буйный турист был взят под стражу после четырех эпизодов нарушения порядка в стране Азии. Так, 1 июня Хамиш Локхарт Бими Браун проник на территорию частного дома и попытался украсть шлем и дождевик у местного жителя. Тогда он отделался лишь предупреждением.

Материалы по теме:
Турист отправился в отпуск и пропал без вести, оставив странное видео. Загадку его исчезновения не могут раскрыть вот уже 10 лет
Турист отправился в отпуск и пропал без вести, оставив странное видео.Загадку его исчезновения не могут раскрыть вот уже 10 лет
2 февраля 2025
«Я отчетливо понимал, что нам крышка» Как туристы отправились в Индию, столкнулись с мафией и чуть не угодили в сексуальное рабство
«Я отчетливо понимал, что нам крышка»Как туристы отправились в Индию, столкнулись с мафией и чуть не угодили в сексуальное рабство
17 января 2020

До этого Браун вынес еду и воду из магазина, не пробив их на кассе. Тогда это не привело ни к каким последствиям, так как другой человек заплатил за товары, и персонал не выразил желания подавать заявление. «Официальные лица затем обнаружили мужчину в переулке неподалеку, после получения сообщения о том, что он стучал в двери к жителям. Ему снова вынесли предупреждение и сопроводили к месту проживания», — говорится в материале.

Задержанием закончился только четвертый эпизод, произошедший 2 июня. В тот день мужчина не контролировал себя и находился, предположительно, в состоянии алкогольного опьянения или под воздействием наркотиков. Он также пытался сбежать от полиции и препятствовал досмотру. Полицейские испугались за безопасность людей, поэтому в конце концов задержали дебошира.

Ранее проснувшийся на дороге в Таиланде турист впал в буйство и начал преследовать людей. Прибывшие на место происшествия полицейские отвезли пьяного мужчину в участок, где он начал угрожать офицерам расправой

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российская армия нанесла очередную серию ударов по Украине. Под обстрел попали порт и депо

    Названы регионы России с наименьшим количеством тополиного пуха

    В России заявили об ответе Путина на письмо Зеленского

    Дачников призвали полить деревья мочевиной

    В России предложили внести изменения в квитанции за ЖКХ

    Китай начал строить экономическую крепость

    Китайцам не дадут купить акции космической компании Маска

    На продажу выставили очень дорогой огромный внедорожник Toyota с пробегом

    Лавров ответил на вопрос о письме Зеленского

    Уехавший из России бывший ведущий Первого канала заявил о панике из-за одного вопроса

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok