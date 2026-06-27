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Силовые структуры
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12:37, 27 июня 2026Силовые структуры

Новые данные всплыли в деле студентки о попытке убить московскую пенсионерку

Врачи выявили расстройство личности у студентки, пытавшейся убить пенсионерку в Москве
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Врачи выявили тяжелое расстройство личности у 20-летней студентки Лизы, которая под влиянием телефонных мошенников пыталась убить пенсионерку в Москве. Об этом сообщает Baza.

По данным издания, в ходе расследования всплыли новые данные о наличии у обвиняемой психиатрического диагноза. Ей присвоена инвалидность третьей группы, девушка доверчива и легко поддается внушению, чем и воспользовались мошенники, говорит мама Лизы.

Студентку обследовали эксперты института имени Сербского и подтвердили диагноз, из-за которого она не осознавала свои действия и не могла себя контролировать. Врачи рекомендовали направить обвиняемую на лечение в психбольницу.

Расследование завершено, сообщил адвокат девушки Константин Ерохин. Он будет настаивать на проведении еще одной — специальной экспертизы для жертв мошенников, которая может доказать, что Лиза действовала под чужим давлением. Она признала свою вину частично и уверяет, что никого не хотела убивать.

17 марта сообщалось, что телефонные мошенники убедили студентку в том, что она внештатный сотрудник правоохранительных органов по изобличению иностранных агентов. Куратор дал ей задание убить жительницу Москвы 1967 года рождения. Девушка взяла перцовый баллончик, молоток и малярную ленту и пришла в квартиру жертвы. Когда пенсионерка открыла ей дверь, студентка распылила в ее сторону перцовый баллончик и замахнулась молотком. Родственники потерпевшей обезвредили нападавшую.

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