Силовые структуры
17:13, 17 марта 2026Силовые структуры

Аферисты превратили российскую студентку в киллера

В Москве девушка по указанию телефонных мошенников пыталась убить пенсионерку
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Москве аферисты превратили 20-летнюю студентку в киллера — по их указанию она пыталась расправиться с пенсионеркой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

В отношении нее возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК РФ («Покушение на убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору»). В ближайшее время ей будет предъявлено обвинение.

По данным следствия, фигурантка долгое время находилась под влиянием телефонных мошенников. Они убедили ее в том, что она внештатный сотрудник правоохранительных органов по изобличению иностранных агентов. 14 марта девушка получила задание от куратора расправиться с местной жительницей 1967 года рождения, которая якобы является иноагентом. Подозреваемая взяла перцовый баллончик, молоток и малярную ленту и пришла к квартире потенциальной жертвы. Когда женщина открыла дверь, фигурантка распылила в ее сторону перцовый баллончик и замахнулась молотком. Родственники потерпевшей обезвредили девушку.

Ранее сообщалось, что в Москве суд арестовал 20-летнего футболиста Даниила Секача, признавшегося в расправе над предпринимательницей.

