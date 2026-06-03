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11:53, 3 июня 2026Экономика

Трамп захотел обложить новыми пошлинами 60 стран

Reuters: США захотели ввести пошлины в 10-12 % на импорт из 60 стран
Кирилл Луцюк

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Администрация президента США Дональда Трампа задумались о введении дополнительных пошлин в 10 или 12,5 процента на импорт из 60 государств, которые Вашингтон обвинил в неспособности ограничить торговлю товарами, произведенными с использованием принудительного труда. Об этом сообщило Reuters.

Отмечается, что 10-процентные тарифы коснутся Канады, Эквадора, стран Европейского союза, Индонезии, Мексики, Пакистана, Аргентины, Бангладеш, Камбоджи, Сальвадора, Гватемалы, Индонезии, Малайзии, Тайваня и Великобритании.

Кроме того, дополнительные пошлины в 12,5 процента затронут еще 45 стран, в отношении которых власти США провели соответствующее расследование.

Как заявил торговый представитель США Джеймисон Грир, неспособность важнейших торговых партнеров Соединенных Штатов решить проблему импорта товаров, произведенных с использованием принудительного труда, неприемлема. Это создает ситуацию, когда американские рабочие вынуждены конкурировать на мировом рынке в неравных условиях.

Ранее сообщалось, что США заявили о планах обложить 25-процентным тарифом некоторые бразильские товары. Эту страну БРИКС Вашингтон обвиняет в проведении недобросовестной торговой политики.

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