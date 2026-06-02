США захотели обложить пошлинами товары из страны БРИКС

Bloomberg: США захотели ввести 25-процентный тариф на некоторые бразильские товары

Власти США заявили о планах обложить 25-процентным тарифом некоторые бразильские товары. Об этом сообщило Bloomberg.

Причиной такой политики Вашингтона стало расследование, которое, как уверяют в США, показало, что Бразилия ведет недобросовестную торговую политику. Речь идет о таких вопросах, как цифровая торговля и электронные платежные услуги, защита интеллектуальной собственности, доступ к рынку этанола и так далее. В Белом доме считают, что данная страна БРИКС делает необоснованные шаги и создает препятствия для американской торговли.

В конце ноября 2025 года президент США Дональд Трамп отменил пошлины на некоторые товары из Бразилии. Тогда из-под действия 40-процентных тарифов были выведены кофе, говядина и фрукты. На такие шаги Белый дом пошел после того, как введение пошлин на бразильские товары подняло стоимость кофе в США на 40 процентов. Рейтинги Трампа тогда же устремились вниз.