Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:37, 2 июня 2026Экономика

США захотели обложить пошлинами товары из страны БРИКС

Bloomberg: США захотели ввести 25-процентный тариф на некоторые бразильские товары
Кирилл Луцюк

Фото: DanPereiraMS / Shutterstock / Fotodom

Власти США заявили о планах обложить 25-процентным тарифом некоторые бразильские товары. Об этом сообщило Bloomberg.

Причиной такой политики Вашингтона стало расследование, которое, как уверяют в США, показало, что Бразилия ведет недобросовестную торговую политику. Речь идет о таких вопросах, как цифровая торговля и электронные платежные услуги, защита интеллектуальной собственности, доступ к рынку этанола и так далее. В Белом доме считают, что данная страна БРИКС делает необоснованные шаги и создает препятствия для американской торговли.

В конце ноября 2025 года президент США Дональд Трамп отменил пошлины на некоторые товары из Бразилии. Тогда из-под действия 40-процентных тарифов были выведены кофе, говядина и фрукты. На такие шаги Белый дом пошел после того, как введение пошлин на бразильские товары подняло стоимость кофе в США на 40 процентов. Рейтинги Трампа тогда же устремились вниз.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Финляндия конфисковала российские деньги

    Бывшая соперница Андреевой пожелала ей выиграть «Ролан Гаррос»

    Врач призвала пожилых людей не пугаться изменений в одном органе

    Инфляция в Иране дошла до максимума со времен Второй мировой войны

    Ушедший из России производитель потребовал от клиентов остановить эксплуатацию машин

    Биолог назвал срок цветения березы в Москве

    В России ответили на предложенные Украиной три шага после массированного удара

    Москвичам пообещали теплое лето с сюрпризами

    В Кремле рассказали о переговорах с США на ПМЭФ

    Мерц захотел еще больше вооружить Украину

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok