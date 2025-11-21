Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
07:18, 21 ноября 2025Экономика

Трамп отменил пошлины на некоторые товары из страны БРИКС

Reuters: Трамп отменил 49-процентные пошлины на кофе и говядину из Бразилии
Вячеслав Агапов
СюжетПошлины США
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Bonnie Cash — Pool via CNP / Keystone Press Agency / Global Look Press

Президент США Дональд Трамп отменил пошлины на некоторые товары из Бразилии. Об этом сообщает Reuters.

Американский лидер вывел из-под действия 40-процентных тарифов сельскохозяйственную продукцию из страны БРИКС: кофе, говядину и фрукту. Ранее подобное решение затронуло поставки из Аргентины, Эквадора, Гватемалы и Сальвадора. Причиной стал рост цен на эти товары в США.

По данным источников, после установки пошлин, стоимость кофе в США поднялась на 40 процентов, что повлияло на рейтинги одобрения Трампа; они упали до самого низкого уровня с начала его второго президентского срока. Согласно указу, отмена тарифов на товары из Бразилии затрагивает период с 13 ноября и «может потребовать возврата пошлин, собранных с этих товаров в период действия тарифов».

Президент Бразилии Лулу да Силва ранее обвинил Трампа, что его пошлины продиктованы политикой, а не экономикой. Он обвинил Белый дом в том, что тарифы и санкции используются для защиты бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару, устроившего неудачную попытку переворота в январе 2023 года.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыта «большая победа» Зеленского в мирном плане США

    В российском городе из-за падения обломков беспилотника пострадали два человека

    Названы имена самого дорогого и самого дешевого российских артистов на Новый год

    Овечкин сделал хет-три в матче НХЛ

    Выявлен готовивший теракты против российских военнослужащих

    В Белом доме подтвердили отставку Келлога

    В России решили избавиться от квартиры уехавшей из страны солистки Мариинского театра

    Бывший сотрудник СБУ сделал громкое заявление о доходах Зеленского

    Самую красивую девушку мира едва не выгнали с конкурса «Мисс Вселенная» перед победой

    Раскрыты новые детали об использованном в стрельбе по певцу Талькову револьвере

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости