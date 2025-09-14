Мир
Президент Бразилии жестко ответил на пошлины США

Президент Бразилии заявил, что переговоры с США возможны лишь на равных условиях
Екатерина Графская
Екатерина Графская
Фото: Nathalia Angarita / Reuters

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва написал открытое эссе в адрес Дональда Трампа. Президент сообщил, что его страна готова к переговорам с Соединенными Штатами, но только на основе взаимного уважения. Поводом стало введение администрацией Дональда Трампа 50-процентных пошлин на бразильские товары. Эссе опубликовано на сайте The New York Times.

В заявлении президент подчеркнул, что его страна готова к переговорам, но только если они будут честными и взаимовыгодными. По словам Лулы да Силвы, шаг Вашингтона лишен экономической логики: за последние 15 лет США получили 410 миллиардов долларов профицита в торговле с Бразилией, а почти три четверти американского экспорта и так поступает туда без пошлин.

Лула да Силва считает, что новые пошлины продиктованы политикой, а не экономикой. Он обвинил Белый дом в том, что тарифы и санкции используются для защиты бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару, устроившего неудачную попытку переворота в январе 2023 года.

Президент также ответил на обвинения США в цензуре и нарушении цифровой торговли. По его словам, Бразилия одинаково регулирует все платформы — и местные, и иностранные, — чтобы защитить граждан от мошенничества и дезинформации. Кроме того, он напомнил: страна в последние два года сократила вырубку Амазонии вдвое и активно борется с экологическими преступлениями.

Лула да Силва отметил, что страны должны строить отношения на принципах, которые сам Трамп озвучил в своей речи на Генассамблее ООН в 2017 году: сильные нации способны сотрудничать, уважая ценности и культуру друг друга.

Ранее США ввели повышенные пошлины на индийские товары.

    Все новости