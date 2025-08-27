Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
09:05, 27 августа 2025Экономика

США ввели 50-процентные пошлины против страны БРИКС

РБК: Вашингтон ввел 50-процентные пошлины на индийские товары
Кирилл Луцюк

Фото: Amit Dave / Reuters

Пошлины на индийские товары, которыми Вашингтон ранее грозил Нью-Дели, вступили в силу в среду, 27 августа, в 07:00 мск. Об этом сообщило РБК.

Тариф составил 50 процентов. Белый дом объяснил его введение тем, что Индия продолжила покупать российскую нефть. Попытки урегулировать ситуацию в ходе пяти раундов переговоров не увенчались успехом.

По данным агентства Bloomberg, в ближайшее время индийские государственные и частные нефтеперерабатывающие заводы снизят закупки российской нефти примерно на 20 процентов, до 1,4-1,6 миллиона баррелей в сутки.

Известно также, что США пообещали ввести повышенные пошлины против Бразилии и Китая, если те продолжат импортировать российскую нефть.

По словам заместителя торгового представителя РФ в Индии Евгения Гривы, Индия не перестанет покупать российскую нефть, несмотря на высокие пошлины США и жесткую критику со стороны Белого дома.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    США ввели 50-процентные пошлины против страны БРИКС

    У россиянки забрали детей из-за выпитой на поминках по не вернувшемуся с СВО брату стопки

    Одну из главных достопримечательностей Сахалина закрыли из-за непогоды

    Стало известно о смерти российской школьницы на репетиции к 1 сентября

    Рублев поддержал устроившего скандал на US Open Медведева

    Жена узнала об измене мужа благодаря аптеке

    Популярного стримера задержали за подлый розыгрыш в магазине

    В МЧС Киргизии допустили увеличение числа погибших на пике Победы

    Нуждающийся в помощи «АвтоВАЗ» задумал собирать автомобили в Киргизии

    71-летняя Любовь Успенская показала видео в бикини

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости