США ввели 50-процентные пошлины против страны БРИКС

РБК: Вашингтон ввел 50-процентные пошлины на индийские товары

Пошлины на индийские товары, которыми Вашингтон ранее грозил Нью-Дели, вступили в силу в среду, 27 августа, в 07:00 мск. Об этом сообщило РБК.

Тариф составил 50 процентов. Белый дом объяснил его введение тем, что Индия продолжила покупать российскую нефть. Попытки урегулировать ситуацию в ходе пяти раундов переговоров не увенчались успехом.

По данным агентства Bloomberg, в ближайшее время индийские государственные и частные нефтеперерабатывающие заводы снизят закупки российской нефти примерно на 20 процентов, до 1,4-1,6 миллиона баррелей в сутки.

Известно также, что США пообещали ввести повышенные пошлины против Бразилии и Китая, если те продолжат импортировать российскую нефть.

По словам заместителя торгового представителя РФ в Индии Евгения Гривы, Индия не перестанет покупать российскую нефть, несмотря на высокие пошлины США и жесткую критику со стороны Белого дома.