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10:44, 15 июня 2026Мир

Швеция выступила с призывом к ЕС о «теневом флоте» России

FT: Глава МИД Швеции Стенергард призвала страны ЕС бороться с теневым флотом России
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Yves Herman / Reuters

Глава МИД Швеции Мария Мальмер Стенергард призвала страны Европейского союза (ЕС) бороться с «теневым флотом» России. Об этом сообщает The Financial Times (FT).

«Прежде чем попасть в Балтийское море, "теневой флот" проходит через другие европейские акватории. Крайне важно, чтобы все государства-члены ЕС разделили ответственность за сдерживание экосистемы, поддерживающей эти суда», — написала дипломат в письме верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кае Каллас и главе МИД Кипра Константиносу Комбосу.

По мнению Стенергард, некоторые европейские государства «игнорируют проблему», разрешая свободное судоходство. Она добавила, что в этом году Швеция уже «досматривала в своих территориальных водах несколько судов, которые подозревались в использовании флагов других стран».

8 июня Каллас заявила, что ЕС разрешил военным кораблям, которые находятся в Средиземном море, задерживать иностранные танкеры, предположительно перевозящие российскую нефть.

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