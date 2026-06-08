Каллас высказалась о задержании танкеров с якобы российской нефтью

Каллас: ЕС разрешил кораблям в Средиземном море задерживать танкеры с российской нефтью

Европейский союз (ЕС) разрешил своим военным кораблям, которые находятся в Средиземном море, задерживать иностранные танкеры, предположительно перевозящие российскую нефть. Об этом сообщила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, ее слова приводит дипломатическая служба объединения.

«Мы также будем обсуждать "теневой флот". Наша операция IRINI изменила правила боевого применения и теперь начнет задерживать суда», — заявила главный евродипломат.

По словам Каллас, действия ЕС будут направлены на «ограничение возможностей России», в том числе касающихся конфликта на Украине.

Ранее Каллас заявила, что при обсуждении возможности снятия санкций против России и разморозки ее активов необходимо учитывать интересы Евросоюза.