Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:57, 26 августа 2025Экономика

Стало известно о планах Индии урезать закупки российской нефти

Bloomberg: Индия сократит закупки нефти из России на 20 % из-за тарифов Трампа
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Alexander Manzyuk / Reuters

В ближайшие недели индийские государственные и частные нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) урежут закупки российской нефти примерно на 20 процентов, до 1,4-1,6 миллиона баррелей в сутки. Об этом со ссылкой на источники сообщает Bloomberg.

Поводом для такого шага станут вступающие в силу с 27 августа повышенные пошлины на индийские товары со стороны США. В совокупности они достигнут 50 процентов и ударят по экспорту товаров на сумму порядка 85 миллиардов долларов.

Президент США Дональд Трамп связал решение о введении заградительных пошлин с закупкой Индией российской нефти, что поддерживает российский бюджет и, соответственно, военные расходы. При этом, по данным Kpler, импорт и без того падает четыре месяца подряд.

По оценке собеседников издания, с одной стороны сокращение станет частичной уступкой Вашингтону, с другой — сигналом, что полностью разрывать отношения с Москвой Нью-Дели не планирует. Если подход Белого дома к Индии изменится, добавили источники, то объемы закупки нефти также могут сократиться в ту или в другую сторону.

Материалы по теме:
Взять числом. Индия стала самой населенной страной мира. Сможет ли она потеснить Китай на мировой арене?
Взять числом.Индия стала самой населенной страной мира. Сможет ли она потеснить Китай на мировой арене?
11 апреля 2022
Индия мечтает стать главной силой мировой экономики. Как конфликт Китая и США поможет ей в этом?
Индия мечтает стать главной силой мировой экономики.Как конфликт Китая и США поможет ей в этом?
22 мая 2023

По оценкам Kasatkin Consulting, до 2022 года страна закупала минимум российской нефти, а теперь, после западных санкций и эмбарго, на ее долю приходится 37 процентов морского экспорта РФ.

Ранее глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар указал, что до повышения импортных тарифов США никогда не просили страну прекратить покупку нефти у России. Он подчеркнул, что такие сделки способствуют стабилизации глобального нефтяного рынка и соответствуют национальным интересам Индии.

Так же он выразил недоумение претензиями по поводу того, что Европа покупает нефтепродукты, произведенными из российской нефти. «Если у вас проблемы с покупкой нефти у Индии, будь то нефть или нефтепродукты, не покупайте. Никто вас не заставляет», — предложил дипломат.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Сотни пассажиров из Великобритании незапланированно оказались в Нижневартовске. Их заперли в салоне самолета. Что известно?

    Лишенный звания генерал российской армии Иван Попов раскрыл условия своего участия в СВО

    Привычку сдерживать слезы признали опасной для здоровья

    Визовый центр популярной страны Европы возобновил работу в российском городе

    Мощная песчаная буря обрушилась на США и попала на видео

    В Петербурге начали работать распознающие национальность видеокамеры

    Доктор Мясников призвал россиян не вестись на рекламу одной медицинской услуги

    Поздравившую Вакарчука с наградой от Зеленского Пугачеву оценили фразой «села в лужу»

    Боец СВО попал в окружение и месяц писал прощальные письма семье

    Десятки тысяч пакистанцев потерпели гуманитарную катастрофу из-за Индии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости