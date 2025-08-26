Стало известно о планах Индии урезать закупки российской нефти

Bloomberg: Индия сократит закупки нефти из России на 20 % из-за тарифов Трампа

В ближайшие недели индийские государственные и частные нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) урежут закупки российской нефти примерно на 20 процентов, до 1,4-1,6 миллиона баррелей в сутки. Об этом со ссылкой на источники сообщает Bloomberg.

Поводом для такого шага станут вступающие в силу с 27 августа повышенные пошлины на индийские товары со стороны США. В совокупности они достигнут 50 процентов и ударят по экспорту товаров на сумму порядка 85 миллиардов долларов.

Президент США Дональд Трамп связал решение о введении заградительных пошлин с закупкой Индией российской нефти, что поддерживает российский бюджет и, соответственно, военные расходы. При этом, по данным Kpler, импорт и без того падает четыре месяца подряд.

По оценке собеседников издания, с одной стороны сокращение станет частичной уступкой Вашингтону, с другой — сигналом, что полностью разрывать отношения с Москвой Нью-Дели не планирует. Если подход Белого дома к Индии изменится, добавили источники, то объемы закупки нефти также могут сократиться в ту или в другую сторону.

По оценкам Kasatkin Consulting, до 2022 года страна закупала минимум российской нефти, а теперь, после западных санкций и эмбарго, на ее долю приходится 37 процентов морского экспорта РФ.

Ранее глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар указал, что до повышения импортных тарифов США никогда не просили страну прекратить покупку нефти у России. Он подчеркнул, что такие сделки способствуют стабилизации глобального нефтяного рынка и соответствуют национальным интересам Индии.

Так же он выразил недоумение претензиями по поводу того, что Европа покупает нефтепродукты, произведенными из российской нефти. «Если у вас проблемы с покупкой нефти у Индии, будь то нефть или нефтепродукты, не покупайте. Никто вас не заставляет», — предложил дипломат.