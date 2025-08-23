Глава МИД Индии предложил Европе отказаться от нефти республики

Глава МИД Джайшанкар предложил Западу отказаться от закупки нефти у Индии

Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар посоветовал странам Запада не покупать нефть у республики, если их что-то не устраивает. Его слова приводит РИА Новости.

На конференции The Economic Times World Leaders Forum глава индийского МИД предложил Западу отказаться от закупки нефти у республики.

«Если у вас проблемы с покупкой нефти у Индии, будь то нефть или нефтепродукты, не покупайте. Никто вас не заставляет», — отметил он.

6 августа президент США Дональд Трамп объявил о введении дополнительных пошлин в размере 25 процентов в отношении Индии, поскольку она покупает нефть и нефтепродукты из России. На фоне этого появились данные, что крупнейшие индийские государственные нефтеперерабатывающие компании якобы резко нарастили закупки нефти нероссийского происхождения.

