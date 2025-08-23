Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
23:32, 23 августа 2025Экономика

Глава МИД Индии предложил Европе отказаться от нефти республики

Глава МИД Джайшанкар предложил Западу отказаться от закупки нефти у Индии
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Субраманьям Джайшанкар

Субраманьям Джайшанкар . Фото: Reuters

Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар посоветовал странам Запада не покупать нефть у республики, если их что-то не устраивает. Его слова приводит РИА Новости.

На конференции The Economic Times World Leaders Forum глава индийского МИД предложил Западу отказаться от закупки нефти у республики.

«Если у вас проблемы с покупкой нефти у Индии, будь то нефть или нефтепродукты, не покупайте. Никто вас не заставляет», — отметил он.

6 августа президент США Дональд Трамп объявил о введении дополнительных пошлин в размере 25 процентов в отношении Индии, поскольку она покупает нефть и нефтепродукты из России. На фоне этого появились данные, что крупнейшие индийские государственные нефтеперерабатывающие компании якобы резко нарастили закупки нефти нероссийского происхождения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Задержанный блогер Маркарян пытался сбежать из России в багажнике авто

    Российские авиакомпании скорректировали расписание полетов из-за мер в аэропортах

    В интернете годами высмеивают мужчин, которые быстро достигают оргазма. Сколько на самом деле должен длиться половой акт?

    Блогер Маркарян обратился к подписчикам после своего задержания

    США перебросили на военную базу в Гренландии самолет «Судного дня»

    Глава МИД Индии предложил Европе отказаться от нефти республики

    Итальянский альпинист погиб при попытке спасти Наговицину

    Президент ЮАР обсудил ситуацию на Украине с Зеленским, Макроном и Стуббом

    Солдату ВСУ восемь месяцев не давали общаться с родными и отправили на «мясной штурм»

    В России обратили внимание на неопределенность в позиции Запада по Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости