Индия резко нарастила закупки нероссийской нефти под давлением Трампа

Reuters: Индийские компании закупили не менее 22 млн баррелей нероссийской нефти

Крупнейшие государственные нефтеперерабатывающие компании Индии — Indian Oil Corp (IOC) и Bharat Petroleum (BPCL) — резко нарастили закупки нероссийского сырья с поставкой в сентябре и октябре 2025 года. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на отраслевые источники.

В последние несколько лет местные нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) практически не присутствовали на спотовых торгах и предпочитали закупать дешевое сырье напрямую из России. Однако под давлением президента США Дональда Трампа они изменили свою тактику в конце июля 2025 года и приобрели нефть у альтернативных поставщиков, отмечают собеседники агентства.

По их данным, в ходе последних торгов IOC закупила два миллиона баррелей американской нефти Mars, столько же баррелей бразильских сортов и еще миллион баррелей нефти ливийского происхождения. В ходе тендеров, которые состоялись в конце июля — начале августа, государственная компания приобрела еще восемь миллионов баррелей сырья на Ближнем Востоке, в США, Канаде и Нигерии.

BPCL, в свою очередь, закупила в общей сложности около девяти миллионов баррелей нероссийской нефти. Большая часть пришлась на сырье сорта Murban из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) — три миллиона. Два миллиона баррелей приобретенной нефти оказались нигерийского происхождения, миллион — американского (сорт Mars) и еще столько же — ангольского (марка Girassol). От импорта российской Urals вышеуказанные компании отказались в конце второго летнего месяца, резюмировали источники.

Крупнейшие индийские нефтепереработчики пошли на этот шаг под давлением Трампа, который в среду, 6 августа, подписал указ о повышении импортных пошлин для товаров из азиатской страны на 25 процентов. В результате уже к концу последнего месяца лета суммарные американские таможенные тарифы для Индии составят 50 процентов от стоимости товара.

Как ожидается, заградительные пошлины затронут почти 55 процентов экспорта азиатской страны на американский рынок. Под угрозой могут оказаться «миллионы рабочих мест», предупредили в индийской Торгово-промышленной палате. На этом фоне в объединении призвали власти страны принять меры для перенаправления товаров на другие рынки. В международном рейтинговом агентстве Moody's прогнозируют, что резкое ужесточение торговой политики США в отношении Индии приведет к замедлению темпов роста экономики последней на 0,3 процентного пункта. В результате по итогам нынешнего финансового года прирост местного ВВП может составить 6 процентов вместо ожидавшихся ранее 6,3 процента.