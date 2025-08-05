В Индии рассказали, как США поменяли мнение о закупке российской нефти. Почему Вашингтону было это выгодно?

Times Now: США кардинально изменили мнение о закупке Индией российской нефти

Вашингтон, вступивший в конфронтацию с Индией из-за российской нефти, еще в прошлом году поддерживал ее импорт страной. О смене американской позиции по этому поводу рассказал индийский канал Times Now.

Издание вспомнило высказывание бывшего посланника США в Индии Эрика Гарсетти, которое прозвучало в 2024 году на Конференции года по вопросам разнообразия в международных отношениях. Мероприятие проводила в Вашингтоне американская частная организация.

Они [Индия] покупали российскую нефть, потому что мы хотели, чтобы кто-то покупал ее по фиксированной цене. Это не было нарушением или чем-то таким. На самом деле это было целью политики, так как <...> мы не хотели роста цен на нефть, и они это выполнили Эрик Гарсетти бывший посол США в Индии

Times Now обращает внимание на то, что видеозапись выступления чиновника вновь набрала популярность в сети.

Индия напомнила, что Запад сам торгует с Россией

Американский президент Дональд Трамп ранее высказался о том, что власти Индии много зарабатывают, пока продолжается российско-украинский конфликт. Он отметил, что Нью-Дели не только покупает огромные объемы российской нефти, но и перепродает большую ее часть на внешнем рынке. Глава Белого дома пообещал, что скоро значительно повысит пошлины, которые взимаются с индийских товаров, поставляемых на американский рынок.

Фото: Amit Dave / Reuters

МИД Индии между тем заявил, что страна в том числе из-за действий Запада вынуждена покупать нефть у России. «Примечательно, что те самые страны, которые критикуют Индию, сами продолжают торговать с Россией. В отличие от нашего случая их торговля не продиктована жизненно важной национальной необходимостью», — говорилось в сообщении ведомства.

Как писал Bloomberg, в Индии ясно дали понять, что продолжат закупки российской нефти. По данным агентства, правительство страны не указывало индийским нефтеперерабатывающим компаниям прекратить закупки, и власти дали понять, что их продолжат на основании коммерческих факторов.

Эксперты считают, что угрозы Трампа поставили Индию в затруднительное положение

Канал CNBC отмечает, что Индии предстоит сделать нелегкий выбор: продолжить импортировать углеводороды из РФ или рисковать отношениями с США. Президент консалтинговой фирмы Rapidan Energy Group Боб Макналли говорит, что «индийцы пребывают в замешательстве» после угроз американского президента.

При этом анонимные источники в индийском правительстве заявили, что в ближайшее время никаких изменений в долгосрочных контрактах с российскими поставщиками не планируется. Власти Индии обратили внимание, что покупки нефти из России, напротив, помогли стабилизировать мировые цены.

В то же время управляющий директор Mizuho Securities Вишну Варатан считает, что угрозы со стороны Вашингтона являют собой реальную опасность для Индии — ей придется искать на мировом рынке других продавцов нефти. Не исключено, что одним из таких будет Иран.