Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:49, 5 августа 2025Экономика

В Индии рассказали, как США поменяли мнение о закупке российской нефти. Почему Вашингтону было это выгодно?

Times Now: США кардинально изменили мнение о закупке Индией российской нефти
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Rupak De Chowdhuri / Reuters

Вашингтон, вступивший в конфронтацию с Индией из-за российской нефти, еще в прошлом году поддерживал ее импорт страной. О смене американской позиции по этому поводу рассказал индийский канал Times Now.

Издание вспомнило высказывание бывшего посланника США в Индии Эрика Гарсетти, которое прозвучало в 2024 году на Конференции года по вопросам разнообразия в международных отношениях. Мероприятие проводила в Вашингтоне американская частная организация.

Они [Индия] покупали российскую нефть, потому что мы хотели, чтобы кто-то покупал ее по фиксированной цене. Это не было нарушением или чем-то таким. На самом деле это было целью политики, так как <...> мы не хотели роста цен на нефть, и они это выполнили

Эрик Гарсеттибывший посол США в Индии

Times Now обращает внимание на то, что видеозапись выступления чиновника вновь набрала популярность в сети.

Индия напомнила, что Запад сам торгует с Россией

Американский президент Дональд Трамп ранее высказался о том, что власти Индии много зарабатывают, пока продолжается российско-украинский конфликт. Он отметил, что Нью-Дели не только покупает огромные объемы российской нефти, но и перепродает большую ее часть на внешнем рынке. Глава Белого дома пообещал, что скоро значительно повысит пошлины, которые взимаются с индийских товаров, поставляемых на американский рынок.

Фото: Amit Dave / Reuters

МИД Индии между тем заявил, что страна в том числе из-за действий Запада вынуждена покупать нефть у России. «Примечательно, что те самые страны, которые критикуют Индию, сами продолжают торговать с Россией. В отличие от нашего случая их торговля не продиктована жизненно важной национальной необходимостью», — говорилось в сообщении ведомства.

Как писал Bloomberg, в Индии ясно дали понять, что продолжат закупки российской нефти. По данным агентства, правительство страны не указывало индийским нефтеперерабатывающим компаниям прекратить закупки, и власти дали понять, что их продолжат на основании коммерческих факторов.

Материалы по теме:
«Мало не покажется никому». В угрозах Трампа России увидели опасность для всего мира
«Мало не покажется никому». В угрозах Трампа России увидели опасность для всего мира
29 июля 2025
США ввели против российской нефти «одни из самых жестких санкций». Кремль назвал их тяжелым наследием Байдена
США ввели против российской нефти «одни из самых жестких санкций». Кремль назвал их тяжелым наследием Байдена
10 января 2025

Эксперты считают, что угрозы Трампа поставили Индию в затруднительное положение

Канал CNBC отмечает, что Индии предстоит сделать нелегкий выбор: продолжить импортировать углеводороды из РФ или рисковать отношениями с США. Президент консалтинговой фирмы Rapidan Energy Group Боб Макналли говорит, что «индийцы пребывают в замешательстве» после угроз американского президента.

При этом анонимные источники в индийском правительстве заявили, что в ближайшее время никаких изменений в долгосрочных контрактах с российскими поставщиками не планируется. Власти Индии обратили внимание, что покупки нефти из России, напротив, помогли стабилизировать мировые цены.

В то же время управляющий директор Mizuho Securities Вишну Варатан считает, что угрозы со стороны Вашингтона являют собой реальную опасность для Индии — ей придется искать на мировом рынке других продавцов нефти. Не исключено, что одним из таких будет Иран.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о возможном ответе Путина на ультиматум Трампа

    Следователи раскрыли дело о найденном в багажнике машины теле россиянки

    Ярославца оштрафовали за попытку дотронуться до Кубка Гагарина

    Украину обвинили в спекуляции деятельностью Красного Креста

    Три страны НАТО решили закупить оружие для Украины по инициативе США

    Продажи грузовиков в России обвалились

    На Wildberries появился кешбэк

    Аналитик рассказал о рекламном подразделении ВСУ для женщин

    Получившего инвалидность на СВО бойца через год лишили выплат

    «Считайте, какой выхлоп! А потом его там убьют!» Россиянка со смехом перечислила выгоды от отправки мужа на СВО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости