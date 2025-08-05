В США стали иначе относиться к импорту российской нефти в Индию

Times Now: CША боялись скачка цен на нефть и хотели, чтобы РФ продавала ее Индии

Еще в 2024 году США не протестовали против того, чтобы Индия покупала российскую нефть. Об этом сообщило индийское издание Times Now.

Оно процитировало высказывание бывшего посла США в Индии Эрика Гарсети, который заявил, что Нью-Дели покупал российскую нефть, так как Вашингтон хотел ее продажи по фиксированной цене. Смысл такой политики заключался в предотвращении скачка мировых цен на данный энергоноситель.

Этому предшествовало заявление официального представителя главного внешнеполитического ведомства Индии Рандхира Джайсвала, который также обвинил США в непоследовательной политике. Он напомнил, что Вашингтон поддерживал импорт российской нефти на индийский рынок ради стабильности мирового энергетического рынка.

Тем временем президент США Дональд Трамп вновь пригрозил Индии повышенными пошлинами на ее товары, идущие в Соединенные Штаты, если Нью-Дели не перестанет покупать у России углеводороды.