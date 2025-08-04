Трамп вновь пригрозил Индии за покупку российской нефти

Трамп: США значительно повысят пошлины на индийский импорт

Власти Индии зарабатывают очень большие деньги пока продолжается российско-украинский конфликт. Об этом в социальной сети Truth Social написал президент США Дональд Трамп.

По его словам, Индия не только покупает огромные объемы российской нефти, но и перепродает значительную часть этого импорта на внешнем рынке, извлекая огромные прибыли. В связи с этим Трамп пообещал, что скоро серьезно повысит пошлины, которые взимаются с индийских товаров, поставляемых на рынок США.

Этому предшествовала новость о том, что премьер-министр Индии Нарендра Моди занял «дерзкую позицию» в ответ на угрозы президента США Дональда Трампа из-за закупок страной российской нефти. Речь, в частности, идет о том, что глава правительства призвал сограждан покупать местную продукцию и отметил, что Индия должна защищать свои экономические интересы.

Между тем эксперты полагают, что угрозы Трампа поставили Индию, крупнейшего покупателя российской нефти, в непростую ситуацию. Ей придется сделать выбор, который, по прогнозам, окажется более выгоден США, нежели России.