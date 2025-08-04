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15:18, 4 августа 2025Экономика

Трамп поставил крупнейшего покупателя российской нефти перед сложным выбором

CNBC: Индия не рискнет рвать отношения с США из-за российской нефти
Кирилл Луцюк

Фото: Alexander Manzyuk / Reuters

Индия, крупнейший покупатель российской нефти, оказалась в ситуации, когда ей предстоит сделать сложный выбор: или продолжить импортировать углеводороды из РФ, или рисковать отношениями с США. Об этом сообщил канал CNBC.

Как отметил президент консалтинговой фирмы Rapidan Energy Group Боб Макналли, «индийцы пребывают в замешательстве» после угроз американского президента Дональда Трампа. Нынешняя политика Белого дома оказалась полной противоположностью более терпимому подходу прежнего главы США Джо Байдена.

Аналитики констатируют, что Нью-Дели пока не сдается, а анонимные источники в индийском правительстве заявили, что в ближайшее время никаких изменений в долгосрочных контрактах Индии с российскими поставщиками не планируется. Более того, власти Индии обратили внимание, что покупки нефти из РФ помогли стабилизировать мировые цены. В противном случае это топливо подорожало бы до 130 долларов за баррель.

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В свою очередь, управляющий директор Mizuho Securities Вишну Варатан заявил, что угрозы со стороны США представляют собой явную и реальную опасность для Индии, которой, может быть, придется искать на мировом рынке других продавцов нефти. Не исключено, что одним из таковых будет Иран, если удастся договориться с США. По словам Макналли, трудно представить, что Нью-Дели продолжит покупать российскую нефть, если под угрозой окажутся отношения с Вашингтоном.

Между тем известно, что Индия уже заключила с США контракт на поставку нефти. Речь идет о приобретении 4,5 миллиона баррелей с поставкой в сентябре. Кроме того, полмиллиона баррелей поступит из Канады, а еще два миллиона — из ОАЭ.

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