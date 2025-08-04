Союзник России по БРИКС стал закупать нефть в США после угроз Трампа

Reuters: Индия закупит у США 4,5 млн баррелей нефти после угроз Трампа

Индия заключила с США контракт на поставку нефти после угроз Трампа. Об этом сообщает Reuters.

Союзник России по БРИКС заключил соглашение на покупку семи миллионов баррелей нефти с поставкой в сентябре. Соглашение подписал индийский нефтеперерабатывающий завод Indian Oil Corp (IOC) — 4,5 миллиона баррелей сырья поставят из США, полмиллиона — из Канады, оставшиеся два миллиона — их Абу-Даби.

«Крупная закупка нефти IOC произошла после того, как открылось арбитражное окно для поставок американской нефти в Азию, а индийские нефтеперерабатывающие заводы приостановили закупки российской нефти из-за сокращения скидок», — поясняют источники.

Ранее в США обвинили индийские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) в спонсорстве конфликта на Украине. Заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер напомнил, что президент страны Дональд Трамп неоднократно предупреждал индийских партнеров о недопустимости финансирования боевых действий на Украине. Однако покупатели из этой азиатской страны пока не прислушались к подобным призывам главы Белого дома.

В случае отсутствия мирной сделки к 8 августа Трамп пообещал ввести санкции против России и ввести 100-процентные пошлины против крупнейших покупателей российских энергоресурсов. При таком раскладе Индии придется фактически полностью отказаться от импорта нефти из РФ, что приведет к многомиллиардным убыткам для импортеров из азиатской страны.