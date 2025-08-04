США обвинили покупателя российской нефти в финансировании конфликта на Украине

США обвинили Индию в финансировании конфликта на Украине из-за закупок нефти РФ

Индийские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ), продолжающие активно закупать российское сырье вопреки предостережениям западных стран, становятся спонсорами конфликта на Украине. С подобным упреком в адрес импортеров из азиатской страны выступил заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер. Его слова приводит ТАСС.

Он напомнил, что президент США Дональд Трамп неоднократно предупреждал индийских партнеров о недопустимости финансирования боевых действий на Украине. Однако покупатели из этой азиатской страны пока не прислушались к подобным призывам главы Белого дома, посетовал Миллер. «Для Индии неприемлемо финансировать эту войну, покупая нефть у России», — резюмировал он.

Миллер добавил, что власти США рассматривают различные варианты давления на крупнейших покупателей сырья из РФ ради скорого завершения конфликта на Украине. Среди способов потенциального воздействия на импортеров есть «дипломатические, финансовые и иные инструменты», заключил он.

Ранее Трамп завяил, что США введут санкции против России в случае отсутствия мирной сделки к 8 августа. В середине июля глава Белого дома отвел Москве 50 дней для прекращения боевых действий на Украине, однако вскоре сократил срок ультиматума до 10-12 суток. Если компромисс не будет достигнут к этому времени, Вашингтон оставляет за собой право ввести 100-процентные пошлины против крупнейших покупателей российских энергоресурсов. При таком раскладе Индии придется фактически полностью отказаться от импорта нефти из РФ, что приведет к многомиллиардным убыткам для импортеров из азиатской страны.