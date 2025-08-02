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08:50, 2 августа 2025Экономика

Индия не намерена прекращать закупки нефти у России. Они продолжатся даже после угроз со стороны США

ТАСС: Правительство Индии не давало указаний прекратить закупки нефти у России
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pavel Mikheyev / Reuters

Власти Индии не давали указаний прекратить закупки нефти у России, сообщил правительственный источник. По его словам, не было указаний об импорте нефти из других источников.

До этого агентство Reuters сообщило, что на прошлой неделе государственные нефтеперерабатывающие заводы Индии перестали покупать российскую нефть, после того как президент США Дональд Трамп пригрозил торговым партнерам Москвы 100-процентными пошлинами.

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По данным источников, речь идет о таких предприятиях, как Indian Oil Corp, Hindustan Petroleum Corp, Bharat Petroleum Corp и Mangalore Refinery Petrochemical Ltd. Отмечается, что государственные нефтеперерабатывающие компании контролируют более 60 процентов от общего объема соответствующих мощностей Индии. В агентстве также подчеркнули, что Индия — третий по величине импортер нефти в мире, а также крупнейший покупатель российской нефти, поставляемой морем.

Трамп сообщил о намерении Индии прекратить закупать нефть у России

Президент США заявил, что слышал о решении Индии отказаться от закупок российской нефти. При этом американский лидер не уверен в правдивости этой информации.

Насколько я знаю, Индия больше не будет покупать нефть у России

Дональд ТрампПрезидент США

Также глава Белого дома заявил, что ему нет дела до российско-индийских торгово-экономических связей и что оба государства «могут погубить свои мертвые экономики». По его словам, у Индии «чрезмерно высокие тарифы» и обременительные торговые барьеры по сравнению с прочими странами.

Мы очень мало торгуем с Индией, их тарифы слишком высоки, одни из самых высоких в мире. Точно так же Россия и США почти не торгуют друг с другом

Дональд ТрампПрезидент США

14 июля Трамп пообещал ввести 100-процентные тарифы против Москвы и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней не будет достигнуто мирное соглашение по Украине. 29 июля он сократил крайний срок для достижения Россией соглашения по Украине до 10 дней. Трамп также обвинил Москву в якобы «пустых разговорах» об урегулировании украинского кризиса.

Танкеры с российской нефтью простаивают у берегов Индии

1 августа агентство Bloomberg сообщало, что у западного побережья Индии простаивают как минимум четыре танкера с российской нефтью. Причиной заминки стало то, что индийские закупки этого российского углеводорода оказались в центре внимания на фоне давления со стороны Соединенных Штатов и Европейского союза.

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Речь идет о находящихся под санкциями кораблях Achilles и Elyte, которые стоят на якоре у Джамнагара. Еще дальше от берегов стоят два других танкера — Destan и Horae.

Автор статьи отмечает, что после того, как американский лидер пригрозил высокими импортными пошлинами приобретателям российской нефти, Нью-Дели призвал индийские нефтеперерабатывающие компании разработать планы по закупкам нефти из других стран.

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