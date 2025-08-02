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01:35, 2 августа 2025Мир

Трамп сообщил о намерении Индии прекратить закупать нефть у России

Трамп заявил, что слышал о решении Индии отказаться от закупок нефти у России
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Ken Cedeno / Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что слышал о решении Индии отказаться от закупок российской нефти. Об этом сообщает ТАСС.

При этом американский лидер не уверен в правдивости этой информации. «Насколько я знаю, Индия больше не будет покупать нефть у России. Я так слышал, но не знаю, правда это или нет», — сказал он.

Ранее сообщалось, что на прошлой неделе государственные нефтеперерабатывающие заводы Индии уже перестали покупать российскую нефть, испугавшись 100-процентных пошлин США. На тот момент это касалось таких предприятий, как Indian Oil Corp, Hindustan Petroleum Corp, Bharat Petroleum Corp и Mangalore Refinery Petrochemical Ltd.

До этого глава Белого дома заявил, что ему нет дела до российско-индийских торгово-экономических связей и что оба государства «могут погубить свои мертвые экономики».

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