Захарова ответила на угрозы Трампа в адрес России

Захарова: Угрозы новых санкций Запада против России уже стали рутиной

Страны Запада ввели против России и ее партнеров беспрецедентное количество санкций, а угрозы новых уже стали рутиной. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Против России, против наших международных партнеров уже объявлено такое беспрецедентное количество санкций, всевозможных других ограничений, нелегитимных, что по большому счету угрозы новых рестрикций стали просто какой-то рутиной», — сказала дипломат.

Так Захарова прокомментировала угрозы президента США Дональда Трампа, который 14 июля пообещал ввести тарифы в 100 процентов против России и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней не будет достигнуто мирное соглашение по Украине.

28 июля Трамп заявил, что сокращает крайний срок для достижения Россией соглашения по Украине до 10-12 дней. «Смысла ждать больше нет. Мы просто не видим никакого прогресса по этому вопросу», — прокомментировал он свое решение.