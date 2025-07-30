Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:14, 30 июля 2025Мир

Захарова ответила на угрозы Трампа в адрес России

Захарова: Угрозы новых санкций Запада против России уже стали рутиной
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Страны Запада ввели против России и ее партнеров беспрецедентное количество санкций, а угрозы новых уже стали рутиной. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Против России, против наших международных партнеров уже объявлено такое беспрецедентное количество санкций, всевозможных других ограничений, нелегитимных, что по большому счету угрозы новых рестрикций стали просто какой-то рутиной», — сказала дипломат.

Так Захарова прокомментировала угрозы президента США Дональда Трампа, который 14 июля пообещал ввести тарифы в 100 процентов против России и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней не будет достигнуто мирное соглашение по Украине.

28 июля Трамп заявил, что сокращает крайний срок для достижения Россией соглашения по Украине до 10-12 дней. «Смысла ждать больше нет. Мы просто не видим никакого прогресса по этому вопросу», — прокомментировал он свое решение.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это угроза национальной безопасности». Трамп решил пойти на уступки Китаю. Что он задумал против России?

    В «Бешикташе» сообщили о трансфере футболиста за рекордную для «Спартака» сумму

    Матвиенко ответила поставившему новый ультиматум России Трампу

    Путин назвал ключевой для продвижения СВО фактор

    Глава МИД Сирии приедет в Россию

    Балашихинский отравитель ответит в суде за девять родственников

    Назван размер выплат семьям жертв удара ВСУ по российскому курорту

    Россиянам посоветовали не превращаться в хипстеров и носить с собой наличные

    Названы возможные последствия смены власти на Украине

    Стало известно о романе Памелы Андерсон со звездой «Списка Шиндлера»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости