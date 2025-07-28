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16:11, 28 июля 2025Мир

Трамп назвал крайний срок для России по Украине

Трамп сократил крайний срок для достижения перемирия на Украине до 10-12 дней
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Президент США Дональд Трамп сократил крайний срок для достижения Россией соглашения по Украине до 10-12 дней. Слова главы Белого дома передает Reuters.

«Это произойдет примерно через 10-12 дней, начиная с сегодня. Смысла ждать больше нет. Было 50 дней, я хотел быть щедрым, но мы просто не видим никакого прогресса по этому вопросу», — ответил американский лидер на вопрос журналистов о новом крайнем сроке для урегулирования конфликта на Украине.

Ранее Трамп заявил, что намерен сократить 50-дневный срок, который он дал России для достижения соглашения по украинскому кризису. Он также вновь выразил свое разочарование российским коллегой Владимиром Путиным из-за якобы отсутствия прогресса в мирном процессе.

14 июля президент США пообещал ввести тарифы в 100 процентов против Москвы и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней не будет достигнуто мирное соглашение по Украине.

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