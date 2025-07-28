Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:04, 28 июля 2025Мир

Трамп заявил о новом ультиматуме России

Трамп заявил, что сократит 50 дней, которые дал России для соглашения по Украине
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен сократить 50-дневный срок, который он дал России для урегулирования конфликта на Украине. Слова американского лидера передает Reuters.

«Я намерен сократить те 50 дней, которые я дал России, до меньшего количества, потому что я уже предполагаю их ответ на мое условие», — заявил глава Белого дома на встрече с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Шотландии.

Трамп вновь отметил, что он «разочарован в российском лидере Владимире Путине», несмотря на то, что они провели «очень хорошие телефонные разговоры» о ситуации вокруг Украины.

14 июля Трамп пообещал ввести тарифы в 100 процентов против России и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней не будет достигнуто мирное соглашение по Украине.

В ответ на это, замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил, что Россия не приемлет никакие попытки диктовать ей условия, особенно в форме ультиматумов, даже если они подаются как мирные инициативы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Урале многодетную мать осудили за жестокую расправу над пятилетним мальчиком. В ходе следствия открылись страшные подробности

    Россияне высказались об отношении к ИИ-контенту

    Украинская певица назвала Бузову суперзвездой

    Рекламную кампанию модного бренда с участием Сидни Суини обвинили в расизме

    Стали известны обстоятельства частичного обрушения дома в Астрахани

    Москвичам и петербуржцам пообещали теплый август

    Срок в 24 года колонии для расправившейся с ребенком опекунши объяснили

    На Украине рассказали о массовой натурализации украинцев в Польше

    В России рассказали об ошибке удара «Орешником» по целям на Украине

    Появилось фото отравленной ядом машины россиянина

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости