Трамп заявил о новом ультиматуме России

Трамп заявил, что сократит 50 дней, которые дал России для соглашения по Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен сократить 50-дневный срок, который он дал России для урегулирования конфликта на Украине. Слова американского лидера передает Reuters.

«Я намерен сократить те 50 дней, которые я дал России, до меньшего количества, потому что я уже предполагаю их ответ на мое условие», — заявил глава Белого дома на встрече с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Шотландии.

Трамп вновь отметил, что он «разочарован в российском лидере Владимире Путине», несмотря на то, что они провели «очень хорошие телефонные разговоры» о ситуации вокруг Украины.

14 июля Трамп пообещал ввести тарифы в 100 процентов против России и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней не будет достигнуто мирное соглашение по Украине.

В ответ на это, замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил, что Россия не приемлет никакие попытки диктовать ей условия, особенно в форме ультиматумов, даже если они подаются как мирные инициативы.