МИД России ответил на ультиматум Трампа

Рябков в ответ на требования Трампа заявил, что Россия не приемлет ультиматумы

Россия не приемлет никакие попытки диктовать ей условия, особенно в форме ультиматумов, даже если они подаются как мирные инициативы. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, его слова приводит ТАСС.

«Конечно, отмечаем прежде всего, что для нас неприемлемы любые попытки выставлять требования, тем более ультиматумы», — ответил дипломат, комметируя заявления президента США Дональда Трампа.

Также Рябков подчеркнул, что российская сторона по-прежнему открыта к дипломатическому урегулированию конфликта с Украиной, но только на равноправных условиях. По его словам, Москва ожидает, что в Вашингтоне и НАТО начнут воспринимать ее позицию с «предельной серьезностью».

Ранее Трамп пообещал ввести тарифы в размере 100 процентов против России и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней не будет достигнуто мирное соглашение по Украине.

Он также заявил, что США и НАТО достигли договоренности о поставках оружия Киеву, в рамках которого страны Североатлантического альянса будут оплачивать оружие, произведенное Вашингтоном.