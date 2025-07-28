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15:22, 28 июля 2025Мир

Трамп высказался о Путине

Трамп вновь заявил о разочаровании в Путине
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Christopher Furlong / Pool / Reuters

Президент США Дональд Трамп вновь заявил, что разочарован российским коллегой Владимиром Путиным из-за отсутствия прогресса в урегулировании конфликта на Украине. Об этом он заявил во время встречи с британским премьер-министром Киром Стармером, трансляция беседы политиков с журналистами велась на YouTube-канале агентства Associated Press (AP).

«Я разочарован в президенте Путине. Я очень разочарован им», — сказал американский лидер.

При этом он подчеркнул, что уже неоднократно общался с российским коллегой и между ними установились неплохие отношения.

Ранее Трамп заявил, что намерен сократить 50-дневный срок, который он дал России для урегулирования конфликта на Украине. «Я намерен сократить те 50 дней, которые я дал России, до меньшего количества, потому что я уже предполагаю их ответ на мое условие», — заявил глава Белого дома.

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