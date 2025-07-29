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20:45, 29 июля 2025Мир

Трамп назвал новый срок для достижения договоренностей по Украине

Трамп заявил о 10-дневном сроке для достижения прекращения огня на Украине
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Carlos Barria / Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил о 10-дневном сроке для достижения прекращения огня на Украине, который начинается уже сегодня. Об этом американский лидер заявил журналистом на борту своего самолета, трансляция доступна на YouTube-канале Белого дома.

«10 дней, начиная с сегодняшнего дня», — ответил он на соответствующий вопрос журналиста.

Ранее Трамп сократил крайний срок для достижения Россией соглашения по Украине до 10-12 дней. Он отметил, что раньше был срок 50 дней, поскольку он хотел быть щедрым, но его администрация просто не видит никакого прогресса по этому вопросу.

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