Трамп назвал экономики Индии и России мертвыми

Трамп: Индия и Россия могут погубить свои мертвые экономики

Президент США Дональд Трамп заявил, что ему нет дела до торгово-экономических связей Индии и России. Обе страны «могут погубить свои мертвые экономики», — высказался американский лидер в своей социальной сети Truth Social.

Ранее в ответ на угрозы санкций за покупку российских энергоресурсов посол Индии в Великобритании Викрама Дораисвами подчеркнул, что Индия не собирается отказываться от закупок нефти у России, несмотря на призывы западных стран. Посол подчеркнул, что страна продолжит руководствоваться своими национальными интересами в вопросе энергетической политики.

Трамп заявил, что его не волнуют торгово-экономические связи между Индией и Россией и в очередной раз напомнил, что у Индии «чрезмерно высокие тарифы» и обременительные торговые барьеры по сравнению с прочими странами.

"Мне все равно, что Индия делает с Россией. Они могут вместе погубить свои мертвые экономики, мне нет дела до этого. Мы очень мало торгуем с Индией, их тарифы слишком высоки, одни из самых высоких в мире. Точно так же Россия и США почти не торгуют друг с другом", — говорится в публикации.