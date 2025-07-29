В Индии резко ответили на призывы ЕС отказаться от российской нефти

Индийский посол резко ответил на призывы ЕС не покупать нефть у России

Индия не собирается отказываться от закупок нефти у России, несмотря на призывы Европейского союза (ЕС). Об этом в интервью Times Radio заявил посол Индии в Великобритании Викрама Дораисвами.

«Индия является третьим по величине потребителем энергии в мире. Мы импортируем более 80 процентов нашей энергии. Что бы вы хотели, чтобы мы сделали? Остановили нашу экономику?», — резко ответил дипломат на вопрос ведущей.

Он также подчеркнул, что сотрудничество с Россией началось тогда, когда западные страны отказывались поставлять Нью-Дели оружие, при этом отправляя его соседним странам — «источникам трудностей» для Индии. Дораисвами добавил, что Индия не просит Запад «провести тест на лояльность» и подчеркнул, что страна продолжит руководствоваться своими национальными интересами в вопросе энергетической политики.

Ранее депутат Госдумы Игорь Ананских оценил возможность отказа Индии от закупок российской нефти. «Индия сейчас неплохо развивается, у нее большой экономический рост, и основан он именно на дешевых энергоресурсах из России. Если их начнут замещать, экономика поплывет», — сказал он.