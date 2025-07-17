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15:58, 17 июля 2025ЭкономикаЭксклюзив

В Госдуме оценили последствия отказа Индии от закупок российской нефти

Депутат Ананских: Россия быстро перестроится при отказе Индии от поставок нефти
Наталия Белова
Наталия Белова (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Stringer / Reuters

Отказ Индии от закупок российской нефти не приведет к ощутимым проблемам для Москвы, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Игорь Ананских. Он объяснил, что страна перестроится уже через два-три месяца.

«Во-первых, вопрос в том, станет ли Индия отказываться от российской нефти даже в случае санкций президента США Дональда Трампа. Индия сейчас неплохо развивается, у нее большой экономический рост, и основан он именно на дешевых энергоресурсах из России. Если их начнут замещать, экономика поплывет», — сказал парламентарий.

Ананских заметил, что России придется столкнуться с некоторыми сложностями в случае решения Индии отказаться от закупок нефти. Но, по словам политика, страна сможет перенаправить выпавшие объемы без больших потерь.

«Продукт, который предлагает Россия, востребован в мире. Это и нефть, и газ. Так что не вижу здесь особенных проблем. Перераспределить потоки на другие места будет не так сложно. Да, два-три месяца будут перестроечными. Но мы живем в режиме постоянных ограничений уже несколько лет и постоянно оказываемся в плюсе», — заключил Ананских.

Ранее министр нефти Индии Хардип Сингх Пури заявил, что, если санкции Трампа существенно ограничат импорт российской нефти, страна сможет обеспечить свои потребности за счет альтернативных поставщиков. По словам Пури, у Индии уже есть 40 поставщиков нефти и они смогут компенсировать выпадающие объемы.

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