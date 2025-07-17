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13:26, 17 июля 2025Экономика

Индия заявила о готовности обойтись без российской нефти

Министр нефти Индии Пури заявил о готовности страны обойтись без нефти из России
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Abdel Hadi Ramahi / Reuters

Если санкции смогут существенно ограничить импорт российской нефти, то Индия сможет обеспечить свои потребности за счет альтернативных поставщиков. Об этом на отраслевом мероприятии в Нью-Йорке заявил министр нефти страны Хардип Сингх Пури, передает Reuters.

«Я совсем не обеспокоен. Если что-то произойдет, мы с этим справимся», — заметил он, комментируя угрозу президента США Дональда Трампа ввести санкции против покупателей российского экспорта, в том числе энергетического, в случае, если боевые действия на Украине не остановятся через 50 дней, то есть в начале сентября.

По словам Пури, у Индии уже 40 поставщиков нефти, и они смогут компенсировать выпадающие объемы. Например, наращивает экспорт Гайана, свободные объемы есть у таких производителей, как Бразилия и Канада.

В первом полугодии, по данным агентства, Россия оставалась крупнейшим поставщиком нефти в Индию, на ее долю приходилось 35 процентов общего импорта. Далее идут Ирак, Саудовская Аравия, ОАЭ и США. Главной причиной закупок остается существенная скидка, которую предлагают российские компании в связи с действующими западными санкциями.

Ранее доля поставок российской нефти в Индию не превышала двух процентов. В одном из индийских переработчиков объяснили, что если санкции окажутся серьезными, то они просто вернутся к прежним поставщикам.

Ранее сообщалось, что в мае суммарные объемы поставок российского энергетического угля в Индию выросли в полтора раза и достигли двухлетнего максимума. Как и в случае с нефтью, страна перешла на закупки этого вида топлива в России в связи с существенными скидками, которые предоставляют российские компании.

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