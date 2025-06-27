Один из главных импортеров российского угля резко увеличил его закупки

«Ъ»: Экспорт российского энергетического угля в Индию вырос на 52 % в мае

По итогам мая 2025 года суммарные объемы поставок российского энергетического угля в Индию увеличились на 52 процента в месячном выражении и достигли двухлетнего максимума. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Центра ценовых индексов (ЦЦИ).

Индия наряду с Китаем являются главными покупателями этого вида топлива из России. Энергетический уголь используется для производства электроэнергии, а также обогрева домов и предприятий. Он измельчается в мелкий порошок, который быстро сгорает при высокой температуре и применяется на электростанциях для нагрева воды в котлах, приводящих в действие паровые турбины.

С июня 2023 года объемы поставок этого вида топлива из России в Индию не превышали отметку в один миллион тонн. Однако в мае 2025-го экспорт превысил этот рубеж на 300 тысяч и достиг уровня в 1,3 миллиона. Несмотря на это, РФ сильно недотянула до тройки лидеров. Первое место по объемам поставок заняла Индонезия, отправившая на индийский рынок 9,8 миллиона тонн энергетического угля. В топ-3 также попали Южно-Африканская Республика (ЮАР) и США.

В среднесрочной перспективе объемы поставок российского угля в Индию вряд ли резко вырастут, сходятся во мнении эксперты. У азиатской страны есть значительные накопленные резервы, а также сеть альтернативных поставщиков. Главным преимуществом отечественных экспортеров по-прежнему является относительно низкая стоимость продукции. Однако дальнейшее расширение поставок ограничено недостаточными логистическими мощностями, укреплением рубля и высокой конкуренцией с Индонезией.

Проблемы российских угольщиков усугубляются тем, что власти Индии активно стимулируют внутреннюю добычу. На этом фоне азиатская страна не нуждается в резком увеличении импорта. Кроме того, за последнее время стоимость доставки грузов в этом направлении заметно выросла, что также сужает экспортные возможности угольных компаний РФ. Рекордные убытки российских поставщиков вызваны в том числе низкими ценами на этот вид топлива. В качестве одной из мер поддержки российские власти рассматривают вариант предоставления отсрочки по уплате налогов и страховых взносов. Также предложено начать переговоры с Китаем и Индией для улучшения условий поставок.