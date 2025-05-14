В России придумали план спасения угольной отрасли

«Ведомости»: Путин одобрил предложенные правительством меры поддержки угольщиков

Президент России Владимир Путин на прошлой неделе одобрил предложенные правительством меры по поддержке угольной отрасли. Об этом со ссылкой на источники, знакомые с ходом подготовки инициативы, сообщают «Ведомости».

В письме вице-премьера Александра Новака говорится, что в 2024 году угольщики получили убыток в размере 112,6 миллиарда рублей и теперь в зоне риска находятся 30 предприятий.

Необходимость плана по их спасению и выходу из кризиса компаний чиновник связал с международными санкциями, снижением мировых цен и ростом дисконтов на российский уголь, действием импортных пошлин при поставках в Китай и Индию, подорожанием логистики и усложнением международных расчетов за топливо.

Предложения, представленные Путину, подразумевали предоставление угольным компаниям скидки в размере 12,8 процента с 1 мая по 31 декабря 2025 года на перевозки угля по железной дороге в западные и южные порты и возобновление действия понижающих коэффициентов к тарифам на перевозку. Для компенсации выпадающих доходов железнодорожников Новак предложил выделить РЖД субсидию из федерального бюджета.

Также предполагаются соглашения с угольными предприятиями Хакасии о гарантированном вывозе угля, которые уже заключены с Кузбассом, и создание на базе ВЭБ.РФ инструмента по оздоровлению отрасли. Последнее предполагает санацию попавших в сложную ситуацию компаний и банкротство для тех, кого не спасти.

Ряду предприятий власти готовы предоставить отсрочку по уплате налогов и страховых взносов. Также предложено начать переговоры с Китаем и Индией для улучшения условий поставок.

В конце апреля сообщалось, что российские угольные компании сталкиваются с рекордными убытками при экспорте своей продукции из-за очередного снижения мировых цен.